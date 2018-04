RKC-trainerskoppel De Koning en Vrede vertrekt na teleurstellende 18e plaats

WAALWIJK - RKC-hoofdcoach Hans de Koning en zijn assistent Regilio Vrede kunnen komend seizoen op zoek naar een nieuwe club. Hun werkgever heeft besloten om niet verder te gaan met de twee.

De Koning werd in januari van dit jaar aangesteld. Toen stond RKC op een zeer teleurstellende vijftiende plaats op de ranglijst. De ervaren coach sprak toen nog de ambitie uit om de play-offs te halen. Maar de Waalwijkers kwamen onder zijn leiding nooit in de buurt. Met nog één wedstrijd te gaan, staat de club op een achttiende plaats. Vrede is sinds 2016 werkzaam bij de club.

"Met het aanstellen van Hans de Koning hoopten we alsnog de weg omhoog in te slaan en de play-offs te halen, helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad", is de toelichting van algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Of de club al een nieuwe trainer op het oog heeft, is nog niet duidelijk.