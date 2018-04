Nestelende vogels op Strabrechtse heide getroffen door natuurbrand

HEEZE - De bosbrand, zaterdag op de Strabrechtse heide, heeft ruim drie hectare heide verwoest. De brand was gelukkig niet heel groot, maar vooral vogels zijn flink getroffen, nu het broedseizoen is aangebroken. Het duurt nog zeker jaren voor de heide compleet hersteld is.

Veel vogels waren bezig of misschien zelfs net klaar met het bouwen van hun nestjes en dat is nu allemaal verwoest. Boswachter Erik Schram baalt dan ook enorm van de situatie: "Het is frustrerend, omdat de oorzaak van de brand onbekend is. Het is gewoon hartstikke zonde dat het gebied verbrand is en alle nestjes weg zijn."

Tekst gaat door onder video

Lees ook: Manege helpt bij blussen natuurbrand op Strabrechtse Heide

Overlevenden

Terwijl de konijnen en vogels weg hebben kunnen vluchten, zijn er ook heidebewoners gebleven tijdens de brand. Midden in het zwarte landschap valt een groot mierennest op. Daarop krioelen nog steeds honderden mieren rond. Dat lijkt bijzonder, maar is heel logisch volgens Erik: "Zo'n nest kan tot wel een meter de grond in zitten. De mieren konden zich zo veilig stellen tijdens de brand. Nu beginnen ze weer aan het opbouwen van hun nest of misschien gaan ze zich naar een andere plek verplaatsen."

Tekst gaat door onder video

Geduld

De eerste grassprieten beginnen al te groeien en bewijzen de veerkrachtigheid van de Heide. Toch kan het zeker nog tien jaar duren voor de heide volledig hersteld is. "Dat gras willen we eigenlijk niet, dus we moeten de komende jaren inzetten op de begrazing van schapen die de grassen onderdrukken. Daarna kan de heide weer aangroeien", aldus boswachter Erik.