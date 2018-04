Virgil van Dijk droomt van Champions League-finale, deze mannen deden dat in 2005 ook

LIVERPOOL - Virgil van Dijk speelt vanavond met zijn club Liverpool in de Champions League de eerste halve finalewedstrijd tegen AS Roma. De in Breda geboren Van Dijk is de eerste Brabander sinds Theo Lucius, Phillip Cocu en Wilfred Bouma die in de halve finale van het miljoenenbal speelt.

In 2005 kwam het drietal met PSV in actie tegen AC Milan. “We waren twee wedstrijden de betere partij”, blikt Lucius terug op die halve finale waarin PSV uiteindelijk werd uitgeschakeld ondanks een 3-1 overwinning in het eigen Philips Stadion. Toch kan Lucius, geboren in Veghel, met een zeer voldaan gevoel terugkijken op die prestatie. “Het was natuurlijk fantastisch. Het was zo verschillend met een gewone eredivisiewedstrijd. Je leeft die dagen in een roes. Alles wordt gevolgd, de training, de aankomst, de wedstrijd. Er stonden wel 200 camera’s daar tijdens de wedstrijd. Het niveau was natuurlijk ontzettend hoog.”

Ook voor Wilfred Bouma was het een wedstrijd die met geen enkele andere wedstrijd te vergelijken was. “De sfeer tijdens de wedstrijd is wel hetgeen wat me het meeste is bijgebleven”, zegt de 39-jarige Helmonder. De oud-verdediger vindt het lastig om te beschrijven hoe het voelt om zo’n grote wedstrijd te spelen. “Je weet dat je twee wedstrijden bent verwijderd van de finale. Maar op het moment dat de wedstrijd begint, denk je niet meer aan de tegenstander of aan de media. Dan wil je alleen maar winnen.”

Moderne verdediger

Van Dijk start vanavond naar alle waarschijnlijk in de basis bij Liverpool tegen AS Roma. Bouma is lovend over de verdediger uit Breda. “Van Dijk is nu al onmisbaar geworden voor Liverpool. Hij heeft zich uitstekend ontwikkeld en is in korte tijd uitgegroeid tot een van de beste verdedigers van Nederland.” Lucius vindt ook dat Van Dijk bezig is aan een ijzersterke ontwikkeling. “Hij is natuurlijk niet voor niets aanvoerder van het Nederlands elftal. Hij is snel en heeft een goede uitstraling, de ideale moderne verdediger waar Liverpool nog jaren op kan voortborduren."

Liverpool favoriet

De grote favoriet om de finale te bereiken is Liverpool volgens Lucius en Bouma. “Zij hebben gewoon kwalitatief een beter team”, zegt Lucius. “AS Roma moet het eerste halfuur zonder kleerscheuren doorkomen”, denkt Bouma. "Die Italianen kunnen goed verdedigen en hebben veel vertrouwen nadat ze FC Barcelona uit het toernooi knikkerde. Maar ik verwacht toch dat Liverpool door gaat.”

Virgil van Dijk komt vanavond om 20.45 uur met Liverpool in actie op Anfield tegen AS Roma. Bij de Italiaanse club staat oud-PSV’er Kevin Strootman onder contract.