Inbreker slaat politiehond op zijn kop en moet dat met een beet bekopen

GOIRLE - Een 48-jarige inbreker sloeg maandagavond in Goirle een politiehond op zijn kop en werd toen gebeten door het dier. Dat gebeurde in een leegstaand pand aan de Tilburgseweg.

Agenten betrapten de man en een handlanger op heterdaad. Iets voor middernacht zagen ze de twee mannen stoppen op de ventweg van de Tilburgseweg. Een van de mannen klom vervolgens over een hek en ging het leegstaande gebouw binnen. De tweede verdachte volgde niet lang daarna.

Verdachte pakte mes

Er werd een politiehond ingeschakeld om de mannen in te rekenen. Binnen vonden de agenten eerst een 42-jarige man. Die sloeg op de vlucht toen de politiemannen hem wilden aanhouden. Toen de agenten hem toch te pakken hadden, pakte de man een mes. Daarop werd de politiehond ingezet.

In de kelder van het pand werd de tweede verdachte gevonden. Die sloeg de politiehond en werd vervolgens gebeten. De wonden van beide verdachten zijn behandeld en daarna is het duo in een politiecel gezet.

De mannen hadden inbrekersgereedschap bij zich. Dat is in beslag genomen.