Zwart seizoen voor Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - Er neemt voor het eerst sinds 2001 geen enkele Brabantse club uit de Jupiler League deel aan de play-offs om promotie naar de eredivisie. FC Eindhoven, FC Oss, FC Den Bosch, RKC Waalwijk en Helmond Sport grijpen allemaal naast een ticket.

Er zijn dit seizoen acht startbewijzen te verdienen voor de play-offs. In totaal strijden vijftien clubs om deze tickets (Jong Ajax, Jong PSV, Jong AZ, Jong FC Utrecht en de kampioen van Jupiler League vallen af). Het is dus vrij bijzonder dat alle Brabantse clubs in de Eerste Divisie, en dat zijn er dus vijf, allemaal misgrijpen.

Zeventien jaar geleden

In 2001 was het dus voor het laatst zo slecht gesteld met de Brabantse clubs op het een na hoogste niveau. Al hadden 'we' toen wel de kampioen. FC Den Bosch promoveerde namelijk in dat jaar onder leiding van Jan Poortvliet naar de eredivisie. In 1995, 23 jaar geleden, was het net zo bar en boos als nu. Toen was er helemaal geen succes in de Eerste Divisie.

Slechte periode

De laatste jaren zijn de prestaties van de Brabantse clubs in de Jupiler League sowieso al weinig bijzonder. Toch hadden we ieder jaar toch minimaal één club in de play-offs. En soms ook met succes. Zo promoveerde NAC Breda vorig seizoen via het 'toetje' naar de eredivisie en wist Helmond Sport de tweede ronde te halen van de play-offs, waarin Roda JC net te sterk was.

Structureel probleem

FC Oss, FC Eindhoven, FC Den Bosch, RKC Waalwijk en Helmond Sport spelen het langste van de Brabantse clubs in de Jupiler League. In de laatste vier jaar haalden Oss, RKC en Helmond maar één keer de play-offs. Drie keer werd de boot dus gemist. FC Den Bosch haalde niet één keer de nacompetitie. FC Eindhoven speelde twee keer mee in het toetje, maar de club kwam nooit serieus in buurt van promotie. We kunnen dus spreken over een structureel probleem. De Brabantse clubs krijgen het maar niet voor elkaar om een rol van betekenis te spelen.

Hoe anders was dat in het vorige decennium, waarin FC Den Bosch en Helmond Sport vaste klanten waren in de play-offs. RKC speelde tot 2007 zelfs in de eredivisie. FC Eindhoven en FC Oss hadden af en toe uitschieters, maar waren vooral terug te vinden in de onderste regionen van de Eerste Divisie. Net als nu, maar inmiddels hebben ze er concurrentie bij gekregen. En daar wordt natuurlijk niemand vrolijk van.

In dit verhaal gaat het om clubs die de play-offs kunnen 'halen'. Mocht NAC alsnog op een nacompetitieplek eindigen in de eredivisie, is er geen sprake van iets 'halen', maar vooral van 'moeten'.