Auto-eigenaren blijven boos ondanks terugbezorgde emblemen: 'Aan excuses hebben we niets'

TILBURG - In de Tilburgse wijk Reeshof is voor tussen de 5000 en 8000 euro schade veroorzaakt aan auto's door diefstal van emblemen. Dat zegt Gertjan van Iersel, een van de gedupeerden. Zelf heeft hij honderden euro's lakschade, omdat het embleem van zijn Landrover met een schroevendraaier is verwijderd. De dader heeft ondertussen anoniem excuses aangeboden en de beschadigde emblemen in een zak terugbezorgde bij een andere gedupeerde.

"Die excuses, daar hebben we natuurlijk helemaal niets aan", zegt Gertjan. Hij wil de dader, als die bekend wordt, aansprakelijk stellen voor de schade aan zijn auto: "Zo'n plastic embleem is niet zo duur, maar omdat het met een scherp voorwerp is weggehaald, is de lakschade aan mijn auto groot." Volgens Gertjan zijn er vooral veel duurdere auto's zoals BMW's en Porsches beschadigd door de dader. Hij snapt niet wat de dief aan die emblemen heeft.

Nog één week om zich te melden

De politie geeft de nog anonieme dader één week om zichzelf aan te geven. De politie heeft camerabeelden van de verdachte. Als hij zichzelf niet meldt, zullen ze te zien zijn in Bureau Brabant op Omroep Brabant TV. De politie zegt dat veel voertuigen grote schade hebben opgelopen door de emblemendiefstal.