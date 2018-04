Jongen (14) met geweld beroofd in Eindhoven, vier jongens aangehouden

EINDHOVEN - Vier tieners zijn dinsdagochtend aangehouden omdat ze een straatroof zouden hebben gepleegd in Eindhoven. Vrijdagavond werd een 14-jarige jongen met geweld beroofd in een fietstunnel bij het Kastelenplein in Eindhoven.

Het gaat om twee 17-jarige jongens en een 15-jarige jongen uit Eindhoven. De andere verdachte is een 15-jarige jongen uit het Gelderse Zetten.

De overval ging bovendien gepaard met enkele vuistslagen: het slachtoffer hield daar onder meer een gebroken neus aan over. De daders konden volgens de politie worden opgespoord aan de hand van goede signalementen die getuigen hadden doorgegeven.