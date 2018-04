Lente lijkt leuk, maar dat valt tegen: de vervelendste beestjes en wat ertegen te doen

EINDHOVEN - Het is fijn als de lente haar intrede doet, maar ze betekent ook overlast. Vooral over buxusrupsen wordt eind april steeds vaker in Brabant geklaagd, terwijl de muggen en processierupsen niet lang meer op zich zullen laten wachten.

1. Buxusmot

De buxusmot (of -rups) komt oorspronkelijk uit Azië en wordt in Nederland gezien als een ongewenste vreemdeling. De mot heeft hier geen natuurlijke vijanden, waardoor de populatie van de mot zich rap ontwikkeld heeft.

Meldingen over de buxusrups komen vooral uit het midden en oosten van provincie. In Eindhoven, Tilburg, Helmond en Mierlo worden hele straten geteisterd door de beestjes. Vaak zijn mensen er te laat bij om hun buxus nog te kunnen redden. Eerder in april kwam Omroep Brabant daarom met tips om de buxus in de tuin groen te houden:

Knip op plekken waar veel buxusmotten zitten de struik een beetje kaal. Dan kunnen vogels goed bij de rupsen.

Ook naaktslakken lusten de buxus-etende monstertjes maar al te graag.

Pluk de buxusmotten er ouderwets met de hand uit en voer ze een voor een aan de vogels.

Bespuit de stukken buxus met daarin de motten en rupsen met een biologisch bestrijdingsmiddel, of met groene zeep.

2. Processierupsen

Minstens zo berucht in Brabant zijn de eikenprocessierupsen. Haartjes van de rups, die vaak over eikenbomen naast de weg kruipen, kunnen bij mensen zorgen voor jeuk, huiduitslag en zelfs irritatie van de ogen en luchtwegen. De rupsen komen vooral in de maanden mei, juni en juli voor.

Enkele gemeenten in de provincie zijn al eind april begonnen met preventieve bestrijding, bijvoorbeeld in Boxtel en Asten. In Asten wordt bovendien ook in weekend en avonduren gespoten in verband met de korte bestrijdingsperiode. Meestal bestrijden de gemeenten geen rupsen in bos- en natuurgebieden. Daar is het aan de natuur om zijn werk te doen.

Haren van de processierups kunnen soms ernstige ontstekingen opleveren. Ga je te voet of op de fiets door een gebied met eikenbomen? Naast het vermijden van direct contact met de rupsen, wordt het in dat geval aangeraden om kleding te dragen die de ledematen goed bedekt. De haartjes kunnen de huid dan niet raken.

Mocht er toch contact hebben plaatsgevonden dan moet je niet gaan krabben of wrijven. Daarvan wordt de jeuk enkel erger. Spoel de huid en ogen goed af met water. Ook is het aan te raden je kleren goed te wassen zodat de haartjes zich niet elders kunnen verspreiden.

3. Muggen

Naast processierupsen zullen ook de muggen spoedig voor overlast gaan zorgen. Rond deze periode in het jaar worden enkele veelvoorkomende muggensoorten wakker en gaan ze opzoek naar bloed om zich mee te voeden. Eind april is van een plaag overigens nog geen sprake, die begint over enkele weken pas. Er zijn veel dingen die je kunt doen om overlast door muggen tegen te gaan.