En weer is het raak: criminelen dumpen drugsafval in Brabantse natuur

ULVENHOUT - Opnieuw dumpingen van chemische stoffen uit een drugslab. In Ulvenhout en in Galder nu. Daarmee komt de reeks van drugsdumpingen in Brabant op minstens tien in één week tijd.

Gisteravond zag een ooggetuige rond 21.00 uur op de Koekelberg in Ulvenhout een witte bestelauto rijden. Er stroomde een vloeistof uit. De wagen reed een stukje door en stopte bij een beekje. Even later toen de wagen terug reed richting de Strijbeekseweg zag de ooggetuige aan de slootkant vijf vaten met chemicaliën liggen.



Waterschap Brabantse Delta heeft aangifte gedaan van de drugsdumping.



Galder

Dinsdagochtend rond 10.30 uur werd er drugsafval gevonden op een parkeerplaats aan de Rijsbergsebaan in Galder. Daar ging het om drie tonnen, zes jerrycans en vuilniszakken.



De politie zoekt uit of er een verband is omdat de vindplaatsen vrij dicht bij elkaar liggen. Ook een verband tussen de vele dumpingen van de laatste dagen is niet uitgesloten. De politie noemt de situatie zorgelijk.