Wethouder van Geluk wil speciale geluksplekken en meer bloemrijke gebieden in gemeente Drimmelen

DRIMMELEN - Iedereen kan wel wat meer geluk in zijn leven gebruiken. Tenminste, dat vinden ze in Drimmelen. De allereerste wethouder van Geluk is daar een feit. "Natuurlijk zijn de mensen in Drimmelen heel gelukkig hoor. Maar we moeten kijken hoe we dat nog meer kunnen vergroten."

"93 procent van de mensen vindt geluk in hun leven ontzettend belangrijk. Alleen gezondheid scoort nog hoger", vertelt gelukswethouder Jan-Willem Stoop. Sinds kort heeft hij het thema 'geluk' officieel in zijn portefeuille. Dat betekent dat hij vanaf nu nadenkt over hoe hij de inwoners van Drimmelen nog gelukkiger kan maken.

"We gaan kijken hoe we daar als overheid een bijdrage in kunnen leveren. Geluk is natuurlijk heel persoonlijk. Maar geluk betekent in het algemeen dat je mensen tevreden probeert te maken."

'Geluk zit in de kleine dingen'

Een speciaal 'gelukspotje' in Drimmelen is er beschikbaar. Mensen kunnen zelf met initiatieven komen. "Ik word er zelf heel gelukkig van als alles in bloei staat of als ik op een van de Brabantse terrasjes zit."

"Maar het hoeven niet per se grote dingen te zijn. Het geluk zit vaak in kleine dingen. Soms kan het al helpen om met iemand een goed gesprek te houden of op een andere manier hulp te bieden."

Speciale geluksplekken

Concreet heeft de gemeente al een aantal geluksideeën in gedachte. "Zo hebben we nagedacht om speciale geluksplekken in de verschillende dorpen te introduceren, met een fietsroute ertussen", legt wethouder Stoop uit.

"Dat worden plekken die mensen zelf kunnen aanwijzen en die belangrijk voor hun zijn. We willen sowieso het aantal bloemrijke gebieden uitbreiden en meer gaan werken met hanging baskets of speciale bossen."

Eerste gelukswethouder

Met het nieuwe beleidsterrein is Stoop voorlopig nog de enige in de provincie. "In Brabant zijn we hierin koploper. Maar als je kijkt naar de rest van Nederland, dan zijn we niet uniek", legt de wethouder uit.

"In gemeente Leudal en Schagen heb je ook al gelukswethouders. Dus we hebben wel een beetje gekeken naar die andere gemeenten. Maar we zijn zelf ook nog aan het zoeken hoe we dit vorm kunnen geven."

Iedere gemeente een gelukswethouder

In Drimmelen kunnen inwoners vanaf nu dus hun eigen ideeën aandragen om de gemeente nog gelukkiger te maken. "Bijvoorbeeld door trottoirs recht te leggen zodat ouderen met de hun rollator naar de supermarkt kunnen lopen. Dat is ook geluk."

Jan-Willem Stoop is de eerste van Brabant. Maar hij hoopt dat er in de toekomst nog velen zullen volgen. "Geluk is voor zoveel mensen zo ontzettend belangrijk. En daarom zou er eigenlijk in iedere gemeente een gelukswethouder moeten komen."