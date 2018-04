Scholieren mogen voor een prikkie naar een museum, de provincie legt bij

DEN BOSCH - Middelbare scholieren in Brabant kunnen komend schooljaar voor weinig geld naar een museum. De provincie trekt daar 120.000 euro voor uit.

De provincie rekent een tientje per scholier. Dus per saldo kunnen er dan 12.000 jongeren naar een museum. Als de entree hoger is dan tien euro moet de school dat bijpassen. Elke school mag maximaal 250 kinderen laten profiteren. Het programma heet Museumschatten. Het is een voortzetting van Museumschatjes dat al sinds 2006 draait. Erfgoed Brabant voert die programma’s uit.

Stimuleert nieuwsgierigheid

Gedeputeerde Henri Swinkels: “Het is voor leerlingen van alle leeftijden belangrijk dat ze in aanraking komen met cultuur, in de meest brede zin. En vaak gebeurt dat toch via school. Een museumbezoek leert leerlingen bovendien niet alleen iets over cultuur, het stimuleert ook de nieuwsgierigheid. Leerlingen komen in aanraking met onderwerpen, voorwerpen en situaties die niet vanzelfsprekend zijn. Dat stimuleert creativiteit, inlevingsvermogen en verbeeldingskracht. En daar kun je nooit te veel van hebben.”

De afgelopen jaren bezochten tienduizenden Brabantse basisscholieren een museum dankzij Museumschatjes. De verwachting is dat Museumschatten net zo’n succes zal zijn.