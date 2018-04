Schot gelost nu ruzie in woning in Best, Eindhovenaar (20) opgepakt in Rotterdam

BEST - De man die maandagnacht een schot loste in een huis aan de Amsterdamsestraat in Best, is later door de politie in Rotterdam gearresteerd. De 20-jarige Eindhovenaar was op de vlucht geslagen en naar Zuid-Holland vertrokken.

Na een ruzie in de relatiesfeer werd een schot gelost in de woning. Er raakte niemand gewond. De man ging ervandoor en alleen de bewoners bleven achter.

Vast

De politie had al snel door wie de dader was en hield hem aan op de Maashaven in Rotterdam. Hij wordt verdacht van bedreiging en vuurwapenbezit. De man zit vast voor onderzoek.