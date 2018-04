Nep-overvaller zet Werkendam op stelten: 'Grapje!'

WERKENDAM - De 19-jarige man die maandag in Werkendam werd aangehouden omdat hij riep dat hij een cafetaria wilde overvallen, deed al eerder zoiets in zijn woonplaats Amsterdam. Hij zit op dit moment vast voor bedreiging, poging tot diefstal met geweld en voor belediging van agenten.

Het zorgde maandagmiddag voor veel commotie in het centrum van Werkendam. Een politiehelikopter cirkelde boven het dorp en de verdachte werd onder grote belangstelling ingerekend door de politie.

De politie kreeg eerst een melding dat bij snackbar het Plein een lastige klant zat. Tegen een medewerker vertelde de man op dreigende toon dat het een overval was en dat hij hem zou neersteken. Daarbij zat hij aan de lade van de kassa en gooide hij een bak met bonnetjes door de winkel. Hij liep vervolgens de zaak uit met een blikje drinken dat hij niet had betaald.

Daarna ging de Amsterdammer naar een drogisterij. Daar riep hij tegen het personeel: "Ik wil geld, dit is een overval." Niet snel daarna zei hij dat het een grap was. De man vertrok weer en kocht een ijsje in de ijssalon in de buurt.

Voor de rechter

In de ijssalon heeft de politie de man gearresteerd. In de politiebus begon hij de agenten uit te schelden voor 'kankerlijers' en 'kakkerlakken'. Woensdag moet hij zich in Amsterdam verantwoorden voor de rechter-commissaris. De man had zich namelijk niet gehouden aan de voorwaarden na een eerdere aanhouding.