Panden ontruimd nadat zes mensen duizelig werden in Veghel, oorzaak onduidelijk

VEGHEL - Aan de Zuidkade in Veghel zijn zes mensen dinsdagmiddag duizelig geworden door een onbekende lucht. Meerdere panden in de omgeving werden rond drie uur ontruimd, maar zijn inmiddels weer vrijgegeven.

Uit metingen van de brandweer werd niet duidelijk wat voor lucht er ontsnapt zou zijn. Het is daarom nog onduidelijk wat de oorzaak van is, maar volgens de brandweer is de situatie verder onder controle.

De zes mensen die onwel werden, zijn nagekeken in twee ambulances. Zij waren duizelig, maar verder ongedeerd.