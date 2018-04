Phillip Cocu kan nog een hoofdprijs pakken, PSV-coach maakt kans op Rinus Michels Award

EINDHOVEN - Phillip Cocu maakt kans om voor de tweede keer in zijn loopbaan de Rinus Michels Award te winnen voor beste trainer in de eredivisie. De coach van PSV is samen met Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord) en John van den Brom (AZ) genomineerd. Cocu won de prijs ook in 2015. Ook toen bezorgde de oud-international de Eindhovenaren de landstitel.

Twan Spierts, PSV-watcher van Omroep Brabant over de erkenning voor de PSV-coach: "De nominatie van Cocu is natuurlijk meer dan terecht. Het is al vaker gezegd, maar hij heeft van een selectie zonder echte uitblinkers een team gemaakt. Dus je kunt hem zien als de architect van dit kampioenschap."

De tekst gaat verder onder dit grappige moment. PSV is net kampioen en Cocu houdt een interview bij FOX Sports....



De hoofdtrainers uit het betaalde voetbal in Nederland bepalen vrijdag 11 mei tijdens het trainerscongres in Zwolle wie de prijs krijgt. Dan wordt ook de winnaar van de prijs voor de beste jeugdopleiding bekend. Ajax, AZ en PSV zijn genomineerd.

Beste amateurcoach

Er wordt in Zwolle ook een prijs uitgereikt aan de beste amateurtrainer van het afgelopen seizoen. Reinald Boeren van Rood-Wit W uit Sint Willebrord en Bertran Kreekels van OSS'20 horen bij de kanshebbers.