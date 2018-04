'Heel Ghana Bakt': Matthew Amoah vindt dat Thomas Agyepong bij NAC moet blijven

BREDA - De van Manchester City gehuurde Ghanees Thomas Agyepong moet nog een jaar bij NAC blijven. Dat zegt Matthew Amoah, gepensioneerd spits van de Bredase voetbalclub, tijdens een etentje tegen zijn landgenoot. Maar eerst is het zaak dat de geblesseerde Agyepong weer fit wordt, want NAC heeft hem hard nodig in de laatste wedstrijden van de competitie.

Er zit weinig sleet op Matthew Amoah. De 37-jarige oud-spits oogt nog altijd als een sportman. En ook aan zijn humor mankeert nog helemaal niets. Als hij en zijn Ghanese landgenoot Thomas Agyepong eggstew met plantain gaan koken, is de eerste grap snel geboren. "We moeten even stemmen wie er als eerste naar het toilet mag", lacht hij.

Thomas Agyepong, door Manchester City voor het tweede seizoen verhuurd aan NAC, kraait het uit als de twee bezig zijn aan hun versie van 'Heel Ghana bakt'. De aanvaller, die bij NAC onlangs achter de spitsen ging spelen, oogt in het begin wat verlegen maar komt dan toch los. "Die Matthew! Ik wist niet dat hij ook kon koken."

Heimwee

Het is fijn voor Agyepong dat Amoah hem bezoekt. Hij is herstellende van een blessure en kan wel wat goede raad gebruiken van een gelouterde ex-prof die een beetje de rol van zijn mentor vervult. Bovendien is het gezellig, voor even een klein beetje Ghana in Breda.

"Ik heb soms erg last van heimwee", vertelt Thomas Agyepong. "Maar dat is zo nu en dan. Dan bel ik mijn moeder en dan praten we wat. We maken elkaar aan het lachen. Het is niet zo heel moeilijk, want ik ben al op jonge leeftijd van huis weggegaan."

Pleeggezin

Ook Matthew Amoah ging destijds in zijn eentje het voetbalavontuur aan. Hij kwam op 15-jarige leeftijd in Arnhem bij Vitesse terecht. Toch was dat anders dan Agyepong nu.

"Het verschil is dat ik in een pleeggezin terecht kwam", zo zegt Amoah. "Met ouders om je heen leer je hoe je met Nederlandse mensen om moet gaan. En met het Nederlandse eten. Maar Thomas is alleen en kan alles doen. Toch heeft hij mensen om zich heen nodig."

'NAC is net als Liverpool'

Gelukkig heeft Agyepong het wel naar zijn zin bij NAC. "Mensen in Breda zorgen ervoor dat ik me thuis voel, dat ik er onderdeel van uit maak. NAC is ook een geweldige club om voor te spelen. Als we in het eigen stadion spelen, vergelijk ik de sfeer altijd met die op met Anfield, de thuisbasis van Liverpool. Mensen houden van de club en geven er alles voor."

Arjen Robbben

Helaas heeft NAC nog niet optimaal kunnen profiteren van de razendsnelle en vaardige Thomas Agyepong. Door zijn explosiviteit kampt hij nogal eens met een spierblessure. Hij probeert er het positieve uit te halen.

"Soms is het slecht, maar je wordt er ook wijzer en meer volwassen door", zegt de jonge Ghanees. "Je leert je lichaam beter kennen. Het is een beetje zoals bij Arjen Robben. Hij is ook een snelle speler en had ook veel hamstringblessures."

Speelt Agyepong dit seizoen nog?

NAC hoopt dat Agyepong, die op de terugweg is van een hamstringblessure, de laatste twee duels van de competitie nog kan spelen. Het lijkt er op dat Agyepong weinig risico gaat nemen. "Het belangrijkste doel is dat NAC in de eredivisie blijft", zo stel hij. "En als ik niet kan spelen, zal ik mijn teamgenoten helpen."

'Thomas moet nog even bij NAC blijven'

Omdat het een spierblessure betreft zal de jonge Ghanees voorzichtig zijn. Daarnaast weet hij, volgens eigen zeggen, ook nog niet waar hij volgend seizoen speelt. Eigenaar Manchester City bepaalt dat voor een groot deel en Agyepong zelf droomt van kleedkamers van grotere clubs.

Matthew Amoah vindt echter, als een soort van mentor, dat dit nog te vroeg komt. "Hij moet gewoon nog even bij NAC blijven. Hij kan dan elke week zijn speelminuten pakken en dan wordt hij vanzelf beter."

'Afrikanen hebben trek'

De eggstew is inmiddels klaar en de mannen kunnen aan tafel. Maar niet zonder eerst te bidden. Beide Ghanezen zijn erg gelovig. Als dat achter de rug is, vallen ze aan als hongerige wolven. En is er weer tijd voor een grapje. Deze keer wordt een bekende uitspraak van Nederlanders op de hak genomen.

"Je moet niet zeggen dat de kinderen in Afrika honger hebben. Wij hebben geen honger, wij hebben trek", aldus de voormalige NAC-spits.