Voedselbank voor huisdieren blijft hard nodig: 'Vertel je kind maar eens dat de hond weg moet'

TILBURG - De liefde spat er vanaf als Nicole haar zeven maanden oude hondje Boeddha vastpakt. Het beestje blijft haar gezicht maar likken. "Een echte ADHD'er" zegt ze lachend. Nicole kan niet zonder haar hondje: "Zonder Boeddha zou ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week binnen zitten." De huisdierenvoedselbank waar ze wekelijks heengaat heeft ze dus hard nodig.

Vrijwilliger Edwin schept zorgvuldig het hondenvoer vanuit een immens grote bak in klein zakjes. "Zo'n 800 gram per hond. Ik vind het fijn om iets van vrijwilligerswerk te doen." De voedselbank in Tilburg ontstond een jaar of vier geleden. Dian en Arian Verhoeks stonden aan de wieg.

Dian: "We hoorden het verhaal van een man die zijn vrouw kwijtraakte. Zijn hondje hielp hem bij het verwerken van zijn verdriet. Toen we hoorden dat hij er financieel niet meer voor kon zorgen vertelden we dat bij de dierenwinkel. Die bood toen meteen een zak voer aan en van het een kwam het ander."

Boeddha

Inmiddels kent de voedselbank voor huisdieren zo'n 270 klanten. Ze bieden eten aan voor naar schatting 350 huisdieren. Waaronder dus Boeddha. "Het is heel fijn dat ik hier elke donderdag hondenvoer kan halen. En vaak zit er ook nog een lekker bot bij. Ik zou echt een ander mens zijn zonder Boeddha," zegt Nicole. "Boeddha betekent heel veel voor mij. Ik kom door haar lekker buiten. Anders zat ik heel veel binnen. Ik heb door hem ook sociale contacten.

En daar zit hem volgens Arian Verhoeks het belang van de huisdierenvoedselbank in. "Een huisdier is voor veel mensen gelijk aan een kind of ander familielid. Veel mensen komen door hun huisdier naar buiten, bouwen weerstand op."

Vragen

Toch rijzen er bij mensen ook vragen. Waarom nemen mensen een hond op het moment dat ze eigenlijk te weinig geld hebben om ze eten te geven? Arian: "Dat hoor je inderdaad vaak. Meestal hebben mensen al huisdieren op het moment dat ze in financiële problemen komen. Leg dan je kind maar eens uit dat de hond weg moet."

Arian en Dian zijn het na al die jaren nog niet zat. "Het begon ooit gewoon bij ons in huis" vertelt Dian. "Maar nu hebben we dus sinds het begin van dit jaar een groot nieuw pand. We hopen uiteindelijk het distributiecentrum van heel Brabant te worden."