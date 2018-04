Grote leegloop bij Willem II, Tilburgse club moet gaan bouwen aan compleet nieuwe selectie

TILBURG - De selectie van Willem II ziet er over een paar maanden compleet anders uit dan nu . In de selectie van de Tilburgse club zitten maar liefst zeven huurlingen. Bovendien hebben flink wat spelers een aflopend contract. Technisch directeur Joris Mathijsen mag komende zomer aan de bak om een selectie te vormen. Wat gaat er precies gebeuren?

Trainer Reinier Robbemond heeft op dit moment de beschikking over zeven huurlingen. Ben Rienstra, Kostas Tsimikas en Pedro Chirivella zijn huurlingen die dit seizoen meer dan dertig wedstrijden speelde, terwijl de teller bij Jop van der Linden, Ismail Azzaoui en Mo El Hankouri boven de twintig staat. Alleen Thomas Meissner speelde niet veel wedstrijden. Hij werd in de winterstop gehuurd van ADO Den Haag, maar kwam door een blessure niet verder dan vijf wedstrijden.

Naar verwachting keren de zeven huurlingen komend seizoen niet terug in Tilburg. "Tsimikas, Chirivella en Rienstra willen ze wel graag houden, maar de kans dat dat lukt is heel klein", zegt Joost van Erp, Willem II-watcher van Omroep Brabant.

Vertrek Fran Sol

Niet alleen de huurlingen keren niet meer terug bij de Tricolores. Van Erp rekent na de komende twee wedstrijden niet meer op Fran Sol bij Willem II. "Hij heeft het goed gedaan, is topscorer van de club. De vraag is niet of hij gaat, maar vooral naar welke club hij zal gaan. Daar gaan we de komende weken of maanden achter komen."

Naast Sol lijken ook spelers als Darryl Lachman, Thom Haye, Eyong Enoh en Bartholomew Ogbeche op weg naar de uitgang. Ze hebben een aflopend contract. Derde doelman Stefan van der Lei en Asumah Abubakar hebben ook te horen gekregen dat er in principe afscheid wordt genomen. De clubleiding van Willem II gaat in een later stadium nog in gesprek met de aan FC Dordrecht verhuurde Andreias Calcan en de zwaar geblesseerde Etien Velikonja.

Koster of De Gier?

Vast staat dat de spelers die wel blijven en alle aanwinsten die nog naar Tilburg komen te maken krijgen met een nieuwe hoofdtrainer. Reinier Robbemond kreeg eerder te horen dat de club niet verder gaat met hem. Wie er volgend jaar voor de groep staat is nog onbekend. Het is wel zo dat de namen van Adrie Koster en Jack de Gier veel genoemd worden.