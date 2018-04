Waar is dat Koningsdagfeestje? Hier is dat Koningsdagfeestje! [OVERZICHT]

EINDHOVEN - Koningsdag is natuurlijk de perfecte dag voor wat vaderlandsliefde, maar vooral een dag waarop er heel veel te doen is in de provincie. In heel Brabant worden er fantastische feestjes en festivals georganiseerd. Maar waar moeten we dit jaar naartoe? Wij maakten een overzicht.

Koningsnacht

Royal Dutch Eindhoven

Voor de tweede keer kun je tijdens Koningsnacht terecht op het Stadhuisplein in Eindhoven. Hier kun je van zeven uur ’s avonds tot één uur ’s nachts dansen op de deuntjes van onder andere The Boy Next Door en Vato Gonzales & MC Tjen.

Vunzige Deuntjes XXL

Vunzige Deuntjes keert terug naar 013 Tilburg voor een speciale Koningsnacht-editie. Een prima feestje voor liefhebbers van r&b, hiphop, dancehall en afrohouse. Dansen op Vunzige Deuntjes mag tot vier uur ’s nachts.

Smèrrig Festival Den Bosch

We gaan van een ‘vunzig’ feestje naar een ‘smerig’ exemplaar… Smèrrig vind je dit jaar aan de Tramkade in Den Bosch. Op de line-up staan Phalerieu, K-Liber en Billy The Kit. Je kunt er ook zelf zingen, bij de karaoke. Het feestje duurt van zes tot twaalf in de avond.

PROTON Kingsnight 2018

Technofans moeten naar Breda! Tijdens Koningsnacht wordt Strand Binnen namelijk omgebouwd tot hét technofeest van Brabant. Er is ook nog een hiphop-zaal. Hier kun je losgaan tot drie uur ’s nachts.

RGB | Koningsnacht Festival

Voor de feestvierders die niet kunnen kiezen… In twee zalen in de Eindhovense Effenaar houdt RGB dit jaar de grootste indoor Silent Disco. Bezoekers kunnen switchen tussen drie dj-acts. Heb je eigenlijk drie feestjes in één.

Koningsdag

Kingsland

Kingsland strijkt ook weer neer in Den Bosch. Hier vind je bekende namen zoals Hardwell, Yellow Claw, Jebroer en The Partysquad. Je kunt er ook nog eens met de pendelbus vanaf Breda, Eindhoven of Tilburg naartoe.

538 Koningsdag

538 neemt op Koningsdag het Chasséveld in Breda weer over voor een nieuwe editie van hét Oranjefeest van Breda. Hier vind je voor ieder wat wils, want naast bekende DJ’s als Armin van Buuren en Hardwell, treden hier ook superster Rita Ora en bekende Nederlandse acts als Dré Hazes, Maan en Nielson op.

Supersized Kingsday Festival

Voor het hardere werk moet je naar Aquabest, want daar kun je tijdens Koningsdag terecht voor de beste hardcore en hardstyle. Dat wordt knallen vanaf het middaguur tot elf uur ’s avonds.

King-S

Niet helemaal jouw muziek? Strijp-S en het Klokgebouw in Eindhoven worden vrijdag omgetoverd tot King-S. Stijlen als techno, drum ’n bass, rock, acid, psy en dubstep komen hier voorbij. De entree voor dit feest is gratis.

Oranjekade Festival Den Bosch

In Den Bosch kun je terecht bij Oranjekade. Een divers festival want de muziek varieert van hiphop tot house. Op de line-up staan onder anderen Fresku, SMERRIG en Boomshakalak Soundsystem. Er is een karaokebar en verschillende foodtrucks.