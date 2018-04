Jongensdroom van Paul Smeulders komt uit, hij wordt Tweede Kamerlid: 'Brabant op de kaart zetten'

HELMOND - Paul Smeulders (30), wethouder in Helmond, verhuist zo goed als zeker naar de Tweede Kamer. Hij neemt in Den Haag de zetel over van partijgenoot Linda Voortman die namens GroenLinks wethouder wordt in Utrecht. "Een jongensdroom komt uit", reageert Smeulders.

Smeulders is jong maar ervaren. Vanaf 2014 is hij wethouder in Helmond. Daarvoor leidde hij de fractie van GroenLinks in de Provinciale Staten. Vorig jaar miste hij nipt een Kamerzetel. "Ik stond dertiende op de kieslijst. We haalden in dat jaar veertien zetels. Maar er waren twee vrouwelijke partijgenoten met meer voorkeursstemmen en daarom viel ik helaas af."

Smeulders heeft niettemin vier 'mooie jaren' als wethouder in Helmond achter de rug. "Ik heb gave dingen mogen doen. Tot ieders verbazing zijn we na de laatste gemeenteraadsverkiezingen ook nog eens de grootste partij van de stad geworden. Het is superinteressant om nu de coalitiebesprekingen te doen."

Idealen

De Helmondse politicus werd op zijn veertiende lid van GroenLinks. Op zijn achttiende ging hij zich actief inzetten voor de partij. Smeulders vertrekt nu op zijn dertigste naar de Tweede Kamer.





"Het is mijn jongensdroom om een van de 150 Kamerleden te zijn die Nederland mogen besturen. Ik ben al mijn hele leven bezig om de wereld te verbeteren, om mijn idealen te verwezenlijken. Dat zit in mijn karakter. De ambitie om Kamerlid te worden, heb ik nooit verborgen gehouden. Die is algemeen bekend."

Oppositie

Dat GroenLinks in Den Haag in de oppositie zit, vindt Smeulders geen probleem. "Dat ken ik van mijn tijd als lid van de Provinciale Staten. Ook dan is het mogelijk om dingen te veranderen. Je kunt bovendien ook onderwerpen op de agenda krijgen."

De Helmonder wil Brabant in de Kamer graag goed op de kaart zetten. "Onze provincie heeft economisch zo ontzettend veel te bieden." Een ander punt van aandacht zal gaan naar de intensieve veehouderij. "Het aantal dieren dat we in Brabant houden is onverantwoord hoog. Daar wil ik verandering in brengen."

