Moedereend doodgereden, brandweer redt haar kuikens uit water in Breda

BREDA - Het lijkt wel een scène uit de kinderserie Alfred Jodocus Kwak. Tien jonge eendjes waren dinsdagmiddag bij het oversteken van een straat in Breda in één klap hun moeder kwijt. Ze werd aangereden door een auto. De brandweer moest in actie komen om de kroost te redden.

Een voorbijganger die het ongeluk zag gebeuren belde meteen de dierenambulance. De jonge eendjes die wonder boven wonder wel veilig de overkant van de straat haalden, sprongen in het water bij de Blauwtjes.

Schepnet

Omdat de diertjes zich moeilijk lieten vangen, werd ook de brandweer ingezet. Maar de eendjes waren de hulpverleners enige tijd te slim af. Ze doken telkens onder water. Nadat een van de eendjes met een schepnet was gevangen, konden ook zijn broertjes en zusjes worden gelokt.

De dierenambulance heeft de eendjes naar een opvang gebracht. Daar zullen verzorgers de taak van moeder overnemen totdat de diertjes groot genoeg zijn.