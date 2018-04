Met je hond naar de film, 'maar laat hem wel eerst even uit'

Still uit de film 'Isle of Dogs' (beeld: Chasse Theater).

BREDA - Met je hond lekker thuis op de bank naar een film kijken is natuurlijk hartstikke gezellig, maar het kan nog beter! Chassé Cinema in Breda opent op vrijdagavond 18 mei eenmalig de deuren voor baasjes met hun trouwe viervoeters om naar de film 'Isle of Dogs' te kijken.

Zo'n bioscoopbezoek met je huisdier is natuurlijk kei leuk voor het baasje, maar is het voor de hond ook leuk? "We houden rekening met de honden. Zo zorgen we ervoor dat het geluid wat zachter staat dan normaal en laten we wat lampen aan, zodat het niet helemaal donker is in de zaal. We zorgen ook voor drinkbakken voor de honden en delen van te voren 'Goody Bags' uit met daarin wat lekkers voor de honden", zegt Chassé-medewerkster Renske Breit.

Neem een kleedje mee

Alle baasjes wordt van te voren verzocht om een kleedje mee te nemen, zo blijven de bioscoopstoelen en vloeren zo schoon mogelijk. Naderhand wordt de bioscoopzaal goed gelucht en schoongemaakt door een speciaal schoonmaakteam, zegt Renske.

Daarnaast wordt er aan alle baasjes gevraagd of ze de honden van tevoren kunnen uitlaten. Tijdens de film is er namelijk geen uitlaatpauze. Breit: "Maar, de baasjes mogen tijdens de film gewoon even de zaal uit lopen met hun honden. Dat is geen probleem."

Hondenbioscoop

Het is niet de eerste keer dat honden mee mogen naar een bioscoop, eerder werd dit al gedaan in New York, Londen, San Francisco en afgelopen weekend in Rotterdam. Nu is Breda dus aan de beurt.

Bring your own dog: Isle of Dogs draait op vrijdagavond 18 mei in Chassé Cinema om 20:45 uur.