Gouden tijden voor IRS Robotics: 'We scholen robots om en helpen ze aan een nieuwe baan'

BUDEL - Ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. Bij IRS Robotics in Budel geven ze gebruikte robots een nieuw leven. En daar is veel vraag naar, dankzij de groeiende economie.

In een fabriekshal staan honderden robotarmen. Hier en daar een krasje en onder het stof. Ze hebben er al tien tot twintig jaar trouwe dienst opzitten. De gebruikte robots lijken afgeschreven. “Maar dat zijn ze niet”, zegt Patrick Waltmans. "Deze witte bijvoorbeeld stond ooit in een autofabriek en binnenkort gaat hij badkuipen frezen in Moskou.” Geen enkele draai aan een carrière lijkt voor een robot te dol.

Bedrijven helpen elkaar

Patrick startte, samen met zijn broer Jeroen, het bedrijf in 2002. “Wij zijn eigenlijk het UWV voor robots. Wij scholen ze om en helpen ze aan een nieuwe baan.”

IRS Robotics richt zich vooral op het technische functioneren van de robotarm. Voor het programmeren van de nieuwe taak van de robot werken ze samen met collega-bedrijven uit de regio. “Er zitten heel goede bedrijven op dat gebied in de regio Eindhoven.” En die bedrijven helpen elkaar. Zo stuwen ze samen de economie nog verder omhoog.

Refurbished

IRS draaide ook tijdens de recessie al erg goed. Toen gingen veel bedrijven voor een goedkoper alternatief, de opgeknapte tweedehands robot. Nu het economisch voor de wind gaat, kunnen bedrijven weer nieuwe robots betalen. Door de grote vraag duurt het echter lang voordat de nieuwe robots worden geleverd. En dan komen bedrijven dus toch vaak uit bij 'refurbished' exemplaren van IRS. Jaarlijks verkoopt het Budelse bedrijf zo’n 800 exemplaren.

De hele wereld over

Bij IRS wordt de robot gereviseerd en krijgt hij een nieuw verflaagje. "In elke gewenste kleur", zegt Waltmans, wijzend naar een knalroze exemplaar. De vernieuwde robots gaan de hele wereld over. Tuinhuisjes frezen in Italië, pallets lijmen in Duitsland, rugleuningen frezen in Tsjechië, ze kunnen bijna alles.

Het is zonde om gebruikte robots weg te gooien. Zeker als ze na een behandeling door IRS nog lang meekunnen. “Het is net als met mensen. Wij moeten tegenwoordig ook langer door met werken.”

Het opknappen van de robots gebeurt overigens nog ouderwets, met mensenhanden. “Robots die robots opknappen? Nee, zover zijn we nog niet. Voor ons werk hebben we echt de brains van slimme mensen nodig."