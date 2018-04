Dagelijkse kleinschalige drugsafvaldumpingen wijzen op opmars kleine labs, mogelijk recordjaar

BREDA - Dat criminelen drugsafval dumpen in de Brabantse natuur is helaas al geen uitzondering meer. Maar de reeks dumpingen van de voorbije dagen is ook voor de politie ongewoon. Elke dag is het prijs. En niemand weet echt goed wat er speelt in de onderwereld.

"Zo veel in zo'n korte tijd is heel opvallend", zegt Willem-Jan Uytdehage van de politie. Opmerkelijk is ook dat mensen het zien gebeuren, zoals maandagavond net buiten Ulvenhout. "Om negen uur 's avonds zo brutaal wat dumpen is nogal wat".

Uytdehage vindt de kleine hoeveelheden ook opvallend. "Gemiddeld zie je per dumping toch 30 tot 40 jerrycans en nu zijn het partijen van vijf zes vaten en met verschillende formaten ook".

Vooral rond Breda en Tilburg

Het begon woensdag aan de Terheijdenseweg bij Breda. En aan de Azuurweg in Tilburg was er die dag ook een kleine vondst. Woensdagavond volgde het Oude Beekse pad tussen Tilburg en Goirle. Een dag later werd drugsafval gevonden op het Boterpad in Goirle . Later die dag waren er vondsten in Tilburg aan het Berlagehof en op de Vlagheide bij Schijndel.

Vrijdagochtend vroeg kwam er een melding van de Lage Wal in Hilvarenbeek. Opvallend was dat dat dicht bij de plek van het Oude Beekse pad waar woensdag de vondst was. Zaterdag vond de politie 40 jerrycans met chemische stoffen aan de Muizenberg in Breda.

Maandag volgden de Koekelberg in Ulvenhout en dinsdag de Rijsbergseweg in Galder.

Waarom zo veel dumpingen?

De politie zoekt intussen naar een verklaring voor de dagelijkse dumpingen. Waren het 'paniekdumpingen' omdat er agenten in de buurt waren? Niks wijst daarop. Een paniekdumping ziet er anders uit. Vaten die uit rijdende busjes worden gegooid, vaten lukraak in sloten.

Het kan ook zijn dat er meer 'koks' bezig zijn in kleinere laboratoria. Zoals vorig jaar in Etten Leur waar iemand 'kookte' in zijn garagebox. Vermoedelijk werkte hij voor een kleine klantenkring. Maar of er meer van deze hobbyachtige labs bestaan is onduidelijk, als je die mini-labs maar amper aantreft.

Dancefeesten

Veel dumpingen, dan zou je zeggen: er wordt volop meer xtc en amfetamine gemaakt? Dat zou het ook kunnen zijn. Het festivalseizoen gaat nu langzaam draaien. Er zijn vanaf het voorjaar steeds meer dancefeesten. Die staan bekend om het gebruik van amfetamine en xtc-pillen.



Als je nagaat dat we volgens een schatting van de politie in Nederland alleen al 250.000 gebruikers hebben dan moet de vraag toch groot zijn. In Europa zijn het naar schatting miljoenen consumenten en vergeet de rest daarbuiten niet. De mensen in Australië en Amerika die 'meegenieten' van de Brabantse drugs.

Rekening voor iedereen

Terwijl de gebruiker lekker kan losgaan op een feestje, moet Brabant de prijs betalen. Letterlijk. "De kosten voor het opruimen en schoonmaken zijn toch minimaal een paar duizend euro per keer. En dat betalen we met zijn allen", zegt Uytdehage. "Je zou maar door het bos lopen met je kinderen of hond en nietsvermoedend door een chemische plas heen lopen."

Mocht de politie iemand pakken voor de dumpingen dan is het nog de vraag of je daarmee op het spoor komt van het drugslab. De politie weet ook dat drugsdumpers nooit ver weg zijn van hun lab. Ze rijden niet uren rond met die gevaarlijke stoffen "Vaak wordt een goeie sul ingehuurd. Voor een ritje van 500 euro. Mooi verdiend maar wat als er een vat scheurt, door de warmte iets lekt en je onwel wordt dan heb je een probleem. Vorig jaar vielen twee doden in lab in Kaatsheuvel", benadrukt Uytdehage.

Recordjaar?

In politiekringen wordt er rekening mee gehouden dat er nog meer jerrycans en vaten opduiken de komende dagen. Hoe dat verder uitpakt dit jaar is moeilijk te voorspellen. Maar als je bedenkt dat er vorig jaar zeker 83 dumpingen waren en het jaar ervoor 101 dan kan het best wel eens een 'recordjaar' worden.



Voordat deze gevallen van de voorbije dagen aan het licht kwamen waren er in heel Brabant (2018) al minstens 14 dumpingen in het nieuws.

Klein lichtpunt is dat de provincie Noord-Brabant meer geld heeft uitgetrokken voor extra toezicht in de natuurgebieden die het moeten ontgelden. Om nog erger te voorkomen.

