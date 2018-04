Op Koningsdag kun je ook naar de nieuwe moskee in Veghel: 'Hier hebben we 18 jaar op gewacht'

VEGHEL - Het lijkt op het eerste gezicht een modern kantoorgebouw. Met een strakke entree in grijs en wit. Maar wie de gebedsruimte binnenkomt, moet even met zijn ogen knipperen. Een grote ruimte met fel azuurblauw tapijt, speciaal gemaakt in Turkije. Het oog valt direct op de enorme kroonluchter met een tekst uit de Koran. "Het is een vers dat moslims stimuleert op het goede pad te blijven", vertelt penningmeester Halil Ibrahim Acar.

Volgens Acar zijn de 450 gezinnen in Veghel die gebruik gaan maken van de moskee dolblij dat het gebedshuis vrijdag de deuren officieel opent. "In 2000 hadden we het al over een nieuwe moskee", zegt Acar. "We hebben er 18 jaar op gewacht." De officiële opening is vrijdag, maar er zijn het hele weekend activiteiten. "Iedereen is van harte welkom om te komen kijken", zegt Acar.

Op vrijdagmiddag is de officiele openingshandeling. "Misschien dat niet iedereen kan komen, omdat het natuurlijk ook Koningsdag is", zegt Acar. "Maar de festiviteiten gaan het hele weekend door. Mensen komen graag proeven van de Turkse hapjes."

De nieuwe moskee is nodig omdat de oude moskee te klein is. "In 1980 was de moslimgemeenschap nog niet zo groot als nu. En er was geen behoefte aan extra ruimte omdat we nog niet zoveel activiteiten hadden. Maar de laatste jaren zijn we steeds meer gaan organiseren voor vrouwen, meisjes en jongeren." Vandaar dat onder de gebedsruimte een ruime multifunctionele ruimte zit.

'Bruggen bouwen'

De nieuwe moskee verrees met de nodige tegenwind. Zo stapten protesterende buurtbewoners naar de rechter, omdat ze zich zorgen maakten over het verkeer. En ze vonden dat het gebouw hun groene uitzicht bedierf. Ook actiegroep Pegida liet van zich horen en hing een slot rond het bouwhek met een protestbriefje. En de PVV protesteerde in Provinciale Staten.

"Wij vonden die actie van Pegida vooral een incident", zegt Acar. "Eigenlijk willen we er niet te lang bij stilstaan. We willen gewoon verder gaan met bruggen bouwen. Activiteiten organiseren voor vrouwen, jongeren en ook niet-moslims."

'Geen geld uit buitenland'

Een aantal Nederlandse moskeeën is in opspraak door een lijst die is gepubliceerd door NRC en Nieuwsuur. Deze instellingen hebben geld ontvangen van Saudi-Arabië en Koeweit. Er zijn zorgen over de toenemende invloed van het salafisme, de ultra-orthodoxe stroming binnen de Islam. De moskee in Veghel komt overigens niet op de lijst voor.

"Wij ontvangen geen geld uit het buitenland", zegt Halil Ibrahim Acar. "De ene helft van het geld is door onszelf opgebracht. De andere helft komt van collectes van moskeeën die onder dezelfde overkoepelende organisatie vallen. Vanaf 2009 hebben we geld ingezameld." De moskee heeft uiteindelijk 2,5 miljoen euro gekost.

"We willen altijd een goede bijdrage leveren aan de samenleving", benadrukt Halil Ibrahim Acar. "Ook mensen die niet islamitisch zijn, zijn van harte welkom om aan onze activiteiten mee te doen."