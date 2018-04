Gemeente Altena weer een stapje dichterbij, Tweede Kamer is akkoord

DEN HAAG - De nieuwe gemeente Altena is weer een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft de samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem goedgekeurd. Door de samenvoeging ontstaat op 1 januari een nieuwe gemeente met 54.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 226 vierkante kilometer.

De inwoners van de nu nog drie gemeenten hebben de naam van de fusiegemeente zelf gekozen. Bijna 19.000 inwoners van 16 jaar en ouder kozen in november in overgrote meerderheid voor de naam Altena.

De Commissie Huijbregts adviseerde de provincie al in 2013 om tot één gemeente in het Land van Heusden en Altena te komen. Twee jaar later volgde het Rapport Veerman met een gelijkluidend advies.

Oud-minister Cees Veerman stelde daarin dat pogingen tot samenwerking tussen de drie gemeenten steeds zijn mislukt en dat de gemeenten te weinig ambtenaren hebben om al hun taken zelfstandig uit te voeren. De provincie gaf de gemeenten daarop drie maanden de tijd voor een stappenplan. Dit leidde weer tot kritiek van de PVV en de fractie Lokaal Brabant in Provinciale Staten. Volgens hen was het 'slikken of stikken'.