Bedreigde agenten moeten dienstwapen trekken, drie mannen en vrouw opgepakt

GELDROP - Drie bedreigde agenten hebben maandagmiddag in Geldrop hun dienstwapen moeten trekken om een groep van zeker 20 personen op afstand te houden. Andere politie-eenheden die op het incident afkwamen, wisten hun collega's te ontzetten. Er zijn drie mannen en een vrouw aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, mishandeling, belediging en bedreiging.

De drie agenten waren rond de klok van drie uur bezig met het uitschrijven van een bekeuring op Bogardeind. Het gesprek met de man die op de bon werd geslingerd, liep volledig uit de hand. Toen de agenten de man wilden aanhouden, stormde een groep van zeker 20 personen uit hotel-restaurant De Brabantse Boerin waar het gezelschap een bijeenkomst had.

Pepperspray

De groep beledigde, bedreigde en mishandelde de politie. De agenten voelden zich zo in het nauw gedreven dat ze eerst probeerden om de menigte met pepperspray op afstand te houden. De dreiging werd echter zo groot dat er voor de agenten geen andere uitweg was dan hun dienstwapen te trekken.

Nadat toegesnelde politie-eenheden de drie mannen en de vrouw hadden opgepakt, kalmeerde de situatie. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en vraagt getuigen zich te melden.



De politie komt graag in contact met mensen die het voorval hebben gezien of gefilmd. Ook is het mogelijk om informatie te geven via Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.