WK ijshockey is vooral een Tilburgs feestje, met opvallend veel lokaal talent en publiek

TILBURG - Het was dinsdagavond groot feest op het WK ijshockey in Tilburg. Honderden Oranjefans zijn getrakteerd op een 11-1 overwinning tegen het uiterst zwakke IJsland. Met daarbij opvallend veel Tilburgers op de tribune, maar ook in het veld.

Het publiek gaat uit zijn dak. Dat kon al vroeg in de wedstrijd, want binnen twintig minuten tikte Julian van Lijden de eerste al binnen. Het onmiskenbare Viva Hollandia schalt door de speakers. "Dit is echt genieten! Het gaat geweldig!", vertelt Karin Mestrom (51) uit Veldhoven, compleet in Oranje-outfit. "Ik ga helemaal op in de wedstrijd."

Het overgrote deel van het publiek komt uit de omgeving van Tilburg. Fans uit IJsland of andere deelnemende landen, zijn nauwelijks te bekennen. In het hoekje van de tribune hangt een verdwaalde Engelse vlag. "Tilburg is de ijshockeystad van Nederland! We hebben zoveel talent", verklaart Kees van Gorp (58) uit Udenhout.



Ook op het veld veel Tilburgers. IJshockeyteam Tilburg Trappers is met vijftien spelers hofleverancier van Oranje. "Tilburg Trappers is het Ajax van het ijshockey", weet de nieuwe bondscoach Doug Mason. "Logisch we daar veel spelers vandaan halen." Speler Reno de Hondt vult aan: "We spelen in Duitsland op hoog niveau, dus dan trek je veel talent aan."

Lagere opkomst

De tribunes zijn voor ongeveer de helft gevuld. De organisatie hield daar stiekem al rekening mee. Echt spannend kon de wedstrijd niet genoemd worden. "IJsland is een zwakke tegenstander en er is nu veel keuze aan wedstrijden", verklaart organisator Rob van Rijswijk. "Bij volgende wedstrijden verwachten we wel volle tribunes."



Het is de tweede overwinning voor Oranje, dit WK. Het team won maandag al met 7-0 van China. Komende donderdag komt Oranje weer in actie. Dit keer tegen Servië. Mason verwacht veel van zijn team. "We hebben een goede start gemaakt tegen China. Zolang we goed blijven spelen, hebben we een uitstekende kans om te promoveren."



