Virgil van Dijk staat met anderhalf been in Champions League-finale

Virgil van Dijk in duel met Cengiz Ünder van AS Roma. (Foto: VI Images)

BREDA - Het ziet er heel goed uit voor Virgil van Dijk en Liverpool in de Champions League. De Engelse grootmacht won dinsdagavond, met de Bredase verdediger in de gelederen, met 5-2 van AS Roma.

Als The Reds in de return niet tegen een dikke nederlaag aanlopen, staat Van Dijk met zijn ploeg in de finale van de Champions League. Dat is het belangrijkste Europese clubtoernooi.

Op een gegeven moment stond Liverpool met 5-0(!) voor tegen de Italiaanse ploeg. Dat inspireerde een fan van de Engelse club tot onderstaande tweet.

'Gevoel van teleurstelling'

Van Dijk baalde na afloop van de tegentreffers in de slotfase. "Die waren niet nodig geweest. Daarom overheerst nu toch een beetje een gevoel van teleurstelling."

Desondanks sprak de aanvoerder van Oranje van een mooie avond. "De atmosfeer op Anfield en de aanwezigheid van Mohamed Salah geven ons toch wat extra's. Ik heb al vaker gezegd dat we met Salah één van de beste aanvallers van de wereld in huis hebben. Ongelooflijk wat hij ook vanavond weer liet zien.''

'Het gaat nog zwaar worden'

5-2, het moet genoeg zijn. Van Dijk: "Op zich is het natuurlijk een zeer mooie uitslag. We hebben een goede uitgangspositie voor de tweede wedstrijd in Italië. Maar dat het nog zwaar gaat worden is ook zeker.''

Het is voor de eerste keer in de loopbaan van Van Dijk dat hij zo ver in de Champions League komt. De speler, opgeleid bij Willem II, speelt sinds januari voor Liverpool en heeft sindsdien een vaste basisplaats.

De andere halve finale in de Champions League gaat tussen Real Madrid en Bayern München. Deze ploegen beginnen woensdag aan hun tweeluik.