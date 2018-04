Brabant telt meeste verkeersdoden, 98 slachtoffers onder wie 35 fietsers

EINDHOVEN - Brabant had afgelopen jaar de meeste dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde. In 2017 telde onze provincie 98 verkeersdoden. Ook qua dodelijke fietsongelukken spant onze provincie de kroon. Dat waren er vorig jaar 35.

Ook in 2016 was Brabant in absolute zin de trieste koploper. Toen vielen in onze provincie 113 verkeersdoden. De cijfers van het CBS zeggen veel, maar niet alles over de veiligheid van de wegen in onze provincie. Brabanders leggen namelijk meer kilometers af met de auto en op de fiets dan veel andere Nederlanders.

Als de afgelegde fietskilometers worden meegewogen, dan behoort onze provincie tot de middenmoot wat betreft het aantal verongelukte fietsers. Zeeland en Overijssel voeren dan de ranglijst aan, terwijl Drenthe en Groningen eruit springen als veiligste fietsprovincies.

E-bike en appen

Voor het eerst zijn afgelopen jaar in Nederland meer fietsers (206) verongelukt dan inzittenden van een personenauto (201). Opmerkelijk is dat niet helemaal. Verkeersdeskundigen wijten dat aan twee oorzaken: de opkomst van de relatief snelle e-bike en het gebruik van de mobiele telefoon waardoor fietsers niet opletten in het verkeer.

Volgens de cijfers van het CBS was in 2017 twee derde van alle omgekomen fietsers 65 jaar of ouder. In totaal vielen in Nederland vorig jaar 613 doden in het verkeer.  Zestien minder dan het jaar daarvoor.