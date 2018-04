Meer verkeersdoden op de fiets: 'Ouderen onderschatten gevaren van de E-bike'

EINDHOVEN - In 2017 waren er voor het eerst meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto, terwijl het aantal slachtoffer in totaal afnam. Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) lijkt het aantal ongelukken met fietsers de laatste tijd toegenomen te zijn. "Ik schik hier heel erg van en ik houd mijn hart vast", vertelt Ilona Hultermans van Veilig Verkeer Nederland.

Volgens de cijfers van het CBS was in 2017 twee derde van alle omgekomen fietsers 65 jaar of ouder. De komst van de elektrische fiets heeft daar aan bijgedragen. Het is volgens Hultermans opvallend dat vooral mannen met de E-bike verongelukken. "De E-bike biedt meer mogelijkheden aan mensen die niet op een normale fiets kunnen fietsen", licht Hultermans toe. "Daarnaast zijn er veel ouderen die na hun pensioen besluiten meer op pad te gaan met de elektrische fiets. Veel denken dat ze de verkeersregels kennen en onderschatten de gevaren."



Gevaren

Veilig Verkeer Nederland wil dat de E-bike gebruikers bewust worden van het feit dat het een andere manier van fietsen is. "De elektrische fiets gaat sneller, daardoor moet er ook sneller gehandeld worden. Daarnaast reageren oudere mensen langzamer en is de fiets een stuk zwaarder dan een normale. Verder is het ook in de stad een stuk drukker geworden dan vroeger."



Om ouderen bewuster te maken van de gevaren geeft VVN een E-bike training en opfriscursussen. Verder vinden ze dat verkopers van de fietsen meer moeten waarschuwen voor de gevaren.