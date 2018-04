Philips zorgt voor vertrouwen in High Tech Campus; verlengt huur tot 2032

De High Tech Campus in Eindhoven behoudt belangrijkste huurder Philips

EINDHOVEN - Philips heeft haar huurcontract op de High Tech Campus verlengd tot 2032. En dat is niet gek, aangezien Philips het terrein zelf oprichtte in 1998. Op de campus zijn onder andere de Nederlandse afdelingen voor ontwerp, innovatie en onderzoek gevestigd.

Volgens Frans Schmetz, directeur van de High Tech Campus, is dit een belangrijk signaal. ‘Het geeft vertrouwen voor de andere campusbewoners om te weten dat zo’n belangrijke speler als Philips nog jaren op de campus wil blijven. Het geeft aan dat het goed gaat met het hightech klimaat.’

Philips huurt in totaal zo’n 85.190 m2, verdeeld over elf gebouwen. Daarmee is het bedrijf de belangrijkste huurder van de campus.

De campus is een verzameling van meer dan 160 verschillende technologische bedrijven en onderzoeksinstellingen. Onder andere IBM, Intel, Shimano en ASML zijn gevestigd op de High Tech Campus en dat maakt het de slimste vierkante kilometer van Europa.