Danny van Poppel maakt debuut in Giro en mikt op ritzege

MOERGESTEL - Danny van Poppel gaat voor de eerste keer in zijn carrière de Giro d'Italia rijden, zo laat zijn ploeg LottoNL-Jumbo weten. De inwoner van Moergestel mag zich gaan focussen op het winnen van etappes.

Van Poppel begint volgende week vrijdag in Jeruzalem aan de vierde grote ronde in zijn loopbaan. De sprinter reed tot nu toe tweemaal de Tour de France (2013 en 2014) en stond eenmaal aan de start van de Vuelta (2015). In Spanje won hij direct een etappe.

De tekst gaat verder onder de beelden van de zege van Van Poppel, drie jaar geleden.

Van Poppel gaat ook in Italië voor een ritzege, zo zei hij eerder tegen Omroep Brabant. "Ik ben nu op een leeftijd dat het leren een beetje voorbij is, vind ik zelf. Ik ga zeker voor een overwinning. Ook in andere wedstrijden."

Kruijswijk niet van de partij

Steven Kruijswijk rijdt de Giro dit jaar niet. De rossige Brabander was in 2016 heel dicht bij de eindzege in Italië, maar door een vervelende val in een van de laatste dagen van de ronde, liep hij de winst mis. Kruijswijk zal dit jaar de Tour de France rijden.

Zowel Van Poppel als Kruijswijk rijdt voor LottoNL-Jumbo.