Twaalf jaar celstraf voor aanslagpleger die domweg niet geschikt was voor klus

DEN BOSCH/BOEKEL - Chris van E. uit Oss moet twaalf jaar de cel in, omdat hij in 2015 met een automatisch geweer de Boekelse varkenshouder Machiel Coppens probeerde te vermoorden. Het wapen haperde en Coppens overleefde de aanslag. Genoeg misdaad voor een celstraf van twaalf jaar, vond het gerechtshof in Den Bosch woensdagmorgen.

Coppens was op de bewuste dag aan het werk op de Molenakker in Boekel. Wat toen gebeurde, past in een klassieke Siciliaanse maffiafilm. Van E. kwam aanrijden op zijn rode scooter. Hij vroeg de boer om hulp want hij had pech. Op het moment dat Coppens een hand toe stak, greep Van E. zijn automatische wapen, laadde een paar keer door en schoot op Coppens. Die overleefde de aanslag, omdat het wapen haperde.

Alleen maar dreigen

Van E. zegt dat hij Coppens alleen maar heeft willen bedreigen. Het gerechtshof geloofde de Ossenaar niet. Waar justitie nog acht jaar gevangenisstraf eiste, veroordeelde het hof hem in hoger beroep tot twaalf jaar.

De vraag is waarom Van E. een automatisch wapen mee nam om Coppens te bedreigen. Volgens de Ossenaar deed hij dat op verzoek van iemand uit Boekel. Die had hem ruim 2000 euro geboden om Coppens bang te maken. De bedoeling was dat Van E. Coppens in een stevig gesprek zou vertellen dat de Boekelnaar moest stoppen met ruzie maken met mensen in zij omgeving.

Ophouden met pesterijen

Om het stevige gesprek kracht bij te zetten kreeg Van E. van zijn opdrachtgever een automatisch wapen mee. De Ossenaar verklaarde bij het Hof dat hij dat wapen alleen aan Coppens zou laten zien als het gesprek uit de hand zou lopen. Coppens was niet onder de indruk van de eisen van Van E. dat “hij weg moest met zijn bedrijf en moest ophouden met pesterijen in zijn directe omgeving”. Volgens Van E. werd de bedreigde Coppens zelfs agressief. Dat was voor hem het moment om het automatische wapen te pakken. Dat was alleen om te dreigen.

Rode scooter

Coppens had een ander verhaal. Toen hij bij zijn huis kwam stond er een man met een rode scooter bij de poort. De man had pech en vroeg of Coppens hem wilde helpen. Toen Coppens dichtbij kwam greep Van E. vanonder de buddyseat meteen naar het wapen, richtte dat op Coppens en probeerde het wapen door te laden. Dat ging niet en dus kreeg Coppens de tijd om een maisveld in te vluchten om zijn leven te redden. Volgens Coppens rende Van E. een stukje achter hem aan terwijl hij bleef proberen zijn wapen door te laden.

Niet geschikt

De advocaat van Van E. wilde een veroordeling voor bedreiging en niet voor poging tot moord. Hij voerde aan dat zijn cliënt op een gewone scooter naar Coppens reed en niet op een motorscooter waarmee hij snel weg kon. Bovendien droeg hij geen helm en maakte hij oogcontact met voorbijgangers. Van E. was niet van plan Coppens te vermoorden omdat hij daar domweg niet geschikt voor was, zei de advocaat. Het Hof was er niet van onder de indruk en veroordeelde de Ossenaar tot twaalf jaar.