Buurt haalt 10.000 euro op tegen uitbreidingsplannen Efteling

KAATSHEUVEL - Buurtbewoners van de Efteling hebben in één week tijd 10.000 euro ingezameld om een advocaat in de arm te nemen die hen gaat helpen in hun strijd tegen de toekomstplannen van de Efteling. Op dit moment wordt er een nieuw bestemmingsplan voor de Efteling gemaakt waardoor het attractiepark flink kan uitbreiden. Inwoners van Kaatsheuvel maken zich hier grote zorgen over. Vooral de plannen voor een metershoge parkeergarage is hen een doorn in het oog.

Het is een race tegen de klok. Woensdag voor het eind van de middag moet de buurtbewoners, verenigd in de Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel, hun zienswijze op de toekomstplannen van de Efteling bij de gemeente Loon op Zand hebben liggen.

Metershoge parkeergarage

“Ik heb de advocaat nog gesproken. Die is nog keihard aan het werk”, vertelt Erik van Liempd, een van de initiatiefnemers. Tijdens een informatie-avond vorige week over de toekomstplannen van het pretpark doneerden zo’n tachtig mensen elk 150 euro. Het geld is bedoeld voor een advocaat, die hen gaat helpen om een zo goed mogelijk stuk bij de gemeente te krijgen.

De gemeente Loon op Zand en de Efteling werken op dit moment aan een nieuw bestemmingsplan voor de toekomst. Het park kan hierdoor flink uitbreiden. De grootste zorg is dat er straks mogelijk een negen meter hoge parkeergarage vlakbij een woonwijk gebouwd kan worden.

'We zijn niet tegen de Efteling'

Het is nu of nooit voor de mensen achter de Stichting Behoud Natuur en Leefomgeving Kaatsheuvel. “Als dit bestemmingsplan er door komt, hebben wij als burgers niks meer te zeggen”, zegt Van Liempd. Om dit verhaal kracht bij te zetten, zijn er ruim vijf honderd handtekeningen in het dorp verzameld. Ook die gaan met de zienswijze mee.

“We zijn niet tegen de Efteling, maar willen de natuur en onze leefomgeving in stand houden. Het leeft enorm in de Kaatsheuvelse gemeenschap”, sluit Van Liempd af.