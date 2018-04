Bijzondere geboorte in Beekse Bergen, gevlekte hyena bevalt van twee pups

HILVARENBEEK - De gevlekte hyena Kaidi is woensdagochtend in Safaripark de Beekse Bergen in Hilvarenbeek bevallen van een tweeling. Met de geboorte van de twee jongen zijn er in totaal acht gevlekte hyena's te bewonderen in het park.

Het geslacht van de twee nieuwelingen is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Beekse Bergen laat weten dat dit altijd heel moeilijk te zien is. Daarom zijn er ook nog geen namen bedacht voor de twee.







De baas

Vader Ikoma verblijft ook in het park maar houdt zich afzijdig van de kroost. De dames zijn bij de gevlekte hyena's namelijk de baas. De vrouwtjes leven samen in een groep en delen hun hol met andere vrouwtjes en hun nakomelingen. De mannetjes zijn onderdanig en leven om de clan met vrouwtjes heen.

Een geboorte bij gevlekte hyena's is een interessant gebeuren. Vrouwtjes hebben namelijk geen vagina maar een pseudopenis waar het jong door geboren wordt. Deze bijzondere mannelijke eigenschap komt door de enorme hoeveelheid testosteron die vrouwelijke heyna's hebben.