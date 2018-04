Ken Boogers (26) uit Veldhoven overleden door val van klif in Nieuw-Zeeland

VELDHOVEN - De 26-jarige Ken Boogers uit Veldhoven is in 2015 door een val van een klif in Nieuw-Zeeland om het leven gekomen, een noodlottig ongeluk. Hij is dus geen slachtoffer geworden van een misdrijf. Dat meldt The New Zealand Herald op basis van onderzoek door de autoriteiten in Nieuw-Zeeland.

In september 2014 vertrok Boogers naar Australië om te gaan backpacken. Ook trok hij naar Nieuw-Zeeland.

De Veldhovenaar raakte in maart 2015 vermist in Nieuw-Zeeland. Hij maakte een wandeling op het strand van Wharariki Beach, in het noorden van het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland. Een dag later werd alarm geslagen door vrienden, toen Ken niet kwam opdagen bij een afspraak.

Een grote zoektocht leverde niets op. De ouders van Ken vlogen naar Nieuw-Zeeland om mee te zoeken, maar vonden niets. Eind april 2015 werden menselijke resten gevonden op de plek waar Boogers vermist raakte en even later werd duidelijk dat het inderdaad om zijn lichaam ging.

'Break Free'

In 2016 zond BNN in de serie 'Break Free' een portret uit over het korte, maar opvallende leven van Ken Boogers.

