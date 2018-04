Schijnwerpers op Virgil van Dijk: 'Hoe hij omgaat met de druk van zijn prijskaartje, ongelooflijk'

LIVERPOOL - Virgil van Dijk wist dinsdag een grote stap te zetten richting de Champions League finale met Liverpool. Oud-jeugdtrainer Edwin Hermans en voetbalkenner Aad de Mos bekeken de Bredase verdediger: “Hij wordt elke dag beter.”

Hermans was trainer van Van Dijk toen hij in de belofteploeg van Willem II zat. In die tijd had de voormalig jeugdtrainer niet het idee dat Van Dijk het zo ver zou schoppen. In de jeugd was Van Dijk nogal eens ‘nonchalant’, maar daar is verandering in gekomen. “Hij heeft zich echt ontwikkeld als ijzersterke verdediger”, zegt Hermans. “Hij werd voor een grote som geld gekocht door Liverpool, en hoe hij omgaat met de druk van zijn eigen prijskaartje is ongelooflijk. Hij staat er gelijk.” De verdediger werd afgelopen winter door Liverpool voor 85 miljoen euro overgenomen van Southampton.

Edwin Hermans, voormalig jeugdtrainer Van Dijk.

Aad de Mos is minder te spreken over de in Breda geboren Van Dijk. “Hij is in de lucht sterk, maar ik heb twijfels over de ruimte die hij in zijn rug achterlaat.” Volgens de Mos treft Van Dijk het ook niet met de verdediging van Liverpool. “De rest van de verdediging is echt niet best, en er staat ook een slechte keeper.”

'Te netjes'

Op de vraag of we met Van Dijk weer een internationale topverdediger hebben is De Mos huiverig. Hij is eigenlijk wel altijd goed voor een foutje in de wedstrijd. Ik vind hem te netjes als verdediger. Hij mag wel wat meer meedogenloos zijn, al is dat bijna niet aan te leren. Dat moet in je zitten.” Hermans is het daar niet mee eens. “Hij is niet voor niets de nieuwe aanvoerder van Oranje. Met hem hebben we gewoon een topverdediger, zonder twijfel.”

Aad de Mos, voetbalanalist.

Liverpool is nog niet het plafond voor de sterke verdediger denkt Hermans. “Hij kan zich nog verder ontwikkelen, maar ik weet zeker dat hij nog een stap kan maken naar de absolute top van Europa.” Aad de Mos denkt dat Van Dijk eerst nog prijzen moet pakken met Liverpool, alvorens hij nog een stap omhoog kan maken. “Of hij moet het uitzonderlijk goed gaan doen bij het Nederlands elftal. Hij heeft al de juiste stappen in zijn carrière gezet door vanuit FC Groningen alles rustig op te bouwen. Dus het zou wel kunnen.”

Van Dijk speelt met Liverpool over precies een week de return in Rome, waar hij een 5-2 voorsprong gaat verdedigen. “Ik ben heel benieuwd naar die wedstrijd”, zegt De Mos. “Dat wordt een heet avondje voor Van Dijk met de volle druk van AS Roma op zijn verdediging.”