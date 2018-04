29-jarige vrouw na het sporten overvallen door twee mannen in Zundert

ZUNDERT - Een 29-jarige vrouw is dinsdagnacht kort na middernacht op de Eikenlaan in Zundert overvallen. Op het moment dat de vrouw in haar auto wilde stappen, werd zij aangesproken door twee mannen.

Een van de mannen pakte de vrouw vast, terwijl de andere man haar sporttas uit de auto pakte. Vervolgens eisten de mannen geld. Of dat ook gelukt is, is niet duidelijk. Daarna ging het duo ervandoor.

De politie doet onderzoek.