'Ik heb nooit aan Jeffrey Herlings getwijfeld, hij kan wereldkampioen in MXGP worden'

OPLOO - Jeffrey Herlings maakt een goede kans om het MXGP-seizoen als winnaar af te sluiten. Als hij heel blijft, kan hij regerend wereldkampioen Antonio Cairoli verslaan, zo meent 10-voudig wereldkampioen Stefan Everts.

De Belg kent het klappen van de zweep. Met tien wereldbekers wordt hij als beste motorcrosser ooit gezien. Gaat Herlings die seizoen al vier van de vijf Grands Prix won in zijn voetsporen treden? “Ik heb nooit aan Jeffrey getwijfeld. Ik weet wat hij kan op de motor, fysiek is hij een van de besten. Dan is het vooral een kwestie van zelfvertrouwen opbouwen. Dat Jeffrey bij de eerste wedstrijd in Argentinië direct een goede manche reed, was doorslaggevend.”

Herlings debuteerde vorig jaar in de Koningsklasse van het motorcrossen na drie wereldtitels in de MX2. De eerste helft van zijn debuutseizoen verliep moeizaam door een gebroken hand. In de tweede helft van het seizoen haalde de Brabander de achterstand in en werd hij alsnog tweede. Everts: “Vorig jaar hebben we al gezien hoe dominant Jeffrey kan zijn, hij stak ver boven de anderen uit. Het is niet voor iedereen weggelegd om bij een debuut al zo goed te presteren. Jeffrey is een uitzondering. Ik geniet van wat hij doet. Hoe hij ervoor leeft en voor werkt, het is een topsportman.”













Cairoli of Herlings?

Alleen de Grand Prix van Valencia ging verloren, concurrent Antonio Cairoli was Herlings de baas. Met diezelfde Italiaan had de Brabander het na de wedstrijd van vorige week in Portugal aan de stok, nadat Cairoli hem afsneed. “Het zal dit seizoen tussen deze twee mannen staan. Het gaat nu nog niet zo goed, maar vroeg of laat zal Toni er staan. Het is goed voor de motorsport dat twee grote namen voor de titel strijden.”

Everts verwacht dat Herlings de druk van zijn achtervolger kan weerstaan. “Als hij goed start, kan hij wedstrijden winnen. We hebben al bij de wereldtitels in de MX2 gezien, dat hij niet zomaar bezwijkt onder de druk.”