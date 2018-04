Picnic maakte als grap filmpje met lookalike van Max Verstappen en moet 1,5 ton betalen

EINDHOVEN - Picnic moet van de rechter 150.000 euro schadevergoeding betalen aan Max Verstappen. De online supermarkt verspreidde via Facebook een filmpje met daarin een lookalike van de autocoureur.

In het filmpje is te zien hoe de lookalike een wagen van Jumbo voorbij loopt en in een auto van Picnic stapt. Jumbo is de sponsor van Verstappen en bracht een dag van te voren haar eigen commercial met de echte Verstappen uit.

Picnic reageert verbaasd en gaat in beroep. ‘Het filmpje was uitsluitend bedoeld om onze medewerkers te motiveren. Zodra we hoorden dat Max het niet leuk vond, hebben we het filmpje offline gehaald’. De supermarkt vond de schadevergoeding ook erg hoog.

De rechtbank vond echter het portretrecht zwaarder wegen dan het recht van vrije meningsuiting van Picnic. ‘Verstappen moet zelf kunnen bepalen of hij bedrijven gebruik wil laten maken van zijn populariteit.’ Dat het in dit geval om een parodie ging, maakte volgens de rechter geen verschil.