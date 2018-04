Allereerste honden-Escape Room van Nederland komt in Brabant

Baasjes kunnen samen met hun honden puzzels en raadsels oplossen in de speciale Escape Room. (Foto: Animal Event)

HILVARENBEEK - Samen met je hond puzzels oplossen en opdrachten uitvoeren. Het kan binnenkort in de allereerste honden-Escape Room van Nederland, tijdens Animal Event op Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek.

Vier speciale thematenten maken onderdeel uit van het ontsnappingsspel. De ruimtes staan in het teken van hondenvoer. Zo krijg je in de eerste tent alles te weten over de grondstoffen en de laatste, vierde tent speelt zich thuis af, waar de hondenbrokken worden opgeborgen.

De honden en hun baasjes gaan van ruimte naar ruimte door met elkaar puzzels op te lossen. Zo moeten de beestjes bijvoorbeeld rondsnuffelen in bakken en in kastjes om snoepjes te vinden.

Brabant meest populair

De bedenkers van de honden-Escape Room vinden Brabant de provincie bij uitstek om een nieuwe ontsnapkamer te testen. Want met 79 verschillende Escape Rooms is Brabant de meest populaire provincie op het gebied van ontsnappingsspellen.

Voorlopig komt de Escape Room er slechts tijdelijk, op 4, 5 en 6 mei tijdens Animal Event. Bij de Beekse Bergen in Hilvarenbeek wordt het ontsnappingsspel die dagen opgebouwd.