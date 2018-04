'Fans van Mighty Mike hoeven zich geen zorgen te maken na nederlagen, morgen staat hij er weer'

MANCHESTER - Michael van Gerwen verloor vorige week twee keer in de Premier League Darts in Ahoy Rotterdam, maar die nederlagen zitten Van Gerwen niet dwars. Dat denkt darts-commentator Jacques Nieuwlaat althans: "Die nederlagen zullen juist een motivatie zijn om morgen twee keer te winnen."

Van Gerwen speelt deze speelronde van de Premier League twee wedstrijden op één avond. Allereerst is de Noord-Ier Daryl Gurney de tegenstander, later op de avond neemt ‘Mighty Mike’ het op tegen Michael Smith in de Manchester Arena. “Van Gerwen is dat wel gewend om twee keer op een avond te spelen. De oudere darters hebben daar meer moeite mee, maar Van Gerwen speelt soms ook wel vier partijen op een dag."

De darts-commentator denkt niet dat fans van de groene sloopkogel zich zorgen hoeven te maken. "Hij staat er morgen gewoon weer. Vorige week liet zien dat Van Gerwen ook maar een mens is, hij kan gewoon een aantal wedstrijden op rij verliezen."

Vastberaden

Michael van Gerwen denkt zelf dat het fijn is dat hij deze speelronde twee wedstrijden speelt, om over Ahoy te komen. “Het was een verschrikkelijk gevoel”, zegt Van Gerwen over zijn twee verliespartijen in Ahoy. "Ik was zo vastberaden om het heel goed te doen in Rotterdam, vooral voor alle fantastische fans, maar ik kon op de juiste momenten niet de juiste scores of dubbels vinden.”

Nieuwlaat denkt niet dat de dubbelde nederlaag in Ahoy nog een rol van betekenis zal spelen voor Van Gerwen. "Hij gooide nog steeds 107 gemiddeld, dat is ongekend hoog. Van Gerwen heeft dit weekend ook vrij genomen en zal nu uitgerust zijn om die twee partijen te spelen.”

Weinig steun

Vorige week speelde Van Gerwen de Hollandse clash tegen Raymond van Barneveld. Opvallend was dat er maar weinig steun in de zaal was tijdens die wedstrijd voor de darter uit Vlijmen. "Het is vrij natuurlijk dat het publiek voor de underdog is en dan juicht het dus voor Van Barneveld.”

Volgens Nieuwlaat was het belangrijk dat 'Barney' op voorsprong kwam. "Daarna ging het publiek nog harder schreeuwen voor Van Barneveld. Het feit dat de fans op de hand van 'Barney' waren ligt niet aan de houding van 'Mighty Mike' denkt Nieuwlaat. "Van Gerwen is verre van arrogant dus daar ligt het zeker niet aan. Tijdens de Euro-toernooien neemt hij ook altijd de tijd voor fans die een handtekening of foto willen, arrogant is hij zeker niet."

Onderling resultaat

Op papier zijn het niet de makkelijkste wedstrijden tegen Gurney en Smith. Maar als we kijken naar de laatste tien wedstrijden die Van Gerwen tegen beide heren speelde, kunnen we alleen maar concluderen dat de kans groot is dan Van Gerwen gaat winnen. De darter uit Vlijmen verloor maar één keer van Gurney en Smith in de laatste tien onderlinge ontmoetingen.

Nieuwlaat verwacht dat Van Gerwen één partij wint, maar er ook eentje gelijkspeelt. "Tegen wie durf ik niet te zeggen, maar ik verwacht veel van de wedstrijd tussen Van Gerwen en Smith. Misschien dat Smith nu eens laat zien wat hij echt kan."

Van Gerwen viert woensdag zijn 29ste verjaardag en hij zal zichzelf dus willen trakteren op twee overwinningen. Als hem dat lukt, is ‘Mighty Mike’ al zeker van deelname aan de finaledag van de Premier League Darts op 19 mei in de O2 Arena in Londen.