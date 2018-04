Son int terecht negentig mille voor verboden parkeerplaats airportreizigers

DEN HAAG/SON EN BREUGEL - Het is een kat-en-muisspel. De strijd tussen de overheid en de bedrijven die rondom Eindhoven Airport parkeerruimte aanbieden aan de reizigers. Met de groei van de luchthaven is er steeds meer behoefte aan plekken om de auto een paar dagen te stallen. Ondernemers springen daar op in en stellen soms parkeerplaatsen beschikbaar op plekken waar dat niet mag. Gemeenten zetten alles in om dat tegen te gaan.





Een uitspraak die de Raad van State woensdag deed geeft aan hoe de strijd soms verloopt. Administraties worden doorgespit, er worden foto’s gemaakt en zelfs Linkedin wordt doorgevlooid op zoek naar bewijs. En de verhuurder gebruikt een review van PSV'er André Ooijer. De winnaar is in dit geval de gemeente Son en Breugel, de verliezer is Eazzypark. Volgens de Raad eist Son en Breugel terecht een dwangsom van 90.000 euro van het bedrijf.

Overigens heeft Eazzypark het bedrag in 2016 al betaald. Ondertussen zijn Son en Breugel en de parkeerplaatsenverhuurder het eens geworden over een terrein op Ekkersrijt waar Eazzypark wel auto's van luchtreizigers mag parkeren. Maar voordat het zover was werd er een flinke juridische strijd gestreden.

Voor Eazzypark-directeur Robin van Winden was het niet zijn eerste rechtszaak. Hij ligt ook regelmatig in de clinch met overheden. Hij vindt dat de eigen parkeerfaciliteiten van Eindhoven Airport worden voorgetrokken en de particuliere ondernemers worden tegengewerkt omdat Eindhoven aandeelhouder van de luchthaven is.

Eazzypark verhuurt op het bedrijventerrein Ekkersrijt parkeerruimte aan luchtreizigers. Het bedrijf haalt de auto’s van de vertrekkende reizigers op bij het vliegveld en brengt ze na hun terugkomst terug. Het zogenoemde valetparking.

Meer bewijs

Die verhuur was in strijd met bestemmingsplan dus Son en Breugel legde Eazzypark een dwangsom op tot een maximum van 90.000 euro. De rechtbank in Den Bosch vond de bewijslast van de gemeente niet voldoende en bepaalde dat de dwangsom niet had mogen worden geïnd. De gemeente ging tegen dat besluit in beroep. De Raad gaf Son en Breugel woensdag gelijk.

Niet betaald

De uitspraak van de Raad van State geeft inzicht van de jarenlange strijd tegen de parkeerplaatsaanbieders. Eind 2015 zagen controleurs van de gemeente Son en Breugel dat er op het terrein van Eazzypark tientallen auto’s stonden. Volgens de directie van Eazzypark klopte dat wel, maar die auto’s stonden daar niet bedrijfsmatig. Dat wil zeggen dat het bedrijf de eigenaren van die auto’s niet liet betalen. De controleurs geloofden dat niet en doken in de administratie van het bedrijf. Daaruit bleek dat er wel parkeergeld was betaald.

Eazzypark gaf zich niet zo snel gewonnen want het bedrijf was niet de enige huurder van dat grote parkeerterrein, dus die auto’s konden net zo goed van het nabijgelegen containerbedrijf zijn. De pech voor de verhuurder was dat hij tegen de controleurs van Son en Breugel had gezegd dat hij het niet prettig vond dat zij zonder toestemming op zijn terrein waren. Dat was een schot in eigen doel.

De witte Toyota

En dan was er nog de kwestie van de witte Toyota die kwam aanrijden terwijl één van de controleurs op het terrein aan het werk was. In die auto zaten drie mensen die zich legitimeerden bij de controleur. Eén van hen was een vrouw die een lijst in de hand hield met daarop gegevens van een auto die volgens de controleur naar alle waarschijnlijkheid opgehaald moest worden. Eazzypark ontkende dat die mensen bij haar in dienst waren. De gemeente groef wat dieper en ontdekte via Linkedin dat één van die mensen wel voor Eazzypark werkte.

Lof van André Ooijer

Eazzypark mag dan onder vuur liggen, klanten geven het bedrijf een 4,5 uit 5. Eén van die tevreden klanten is oud PSV’er André Ooijer. Zijn review prijkt op de website van EazzyPark: “Als oud speler ga ik met de Europese uittrips mee als gastheer van de sponsoren en businessclubleden van PSV. We vertrekken vanaf Eindhoven Airport en ik parkeer altijd bij EazzyPark. Absolute aanrader! Snelle service, aardige mensen en heel dichtbij. Helemaal top”.