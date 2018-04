De Moedermoordenaar: Peter van Vlerken vindt verhaal van zoon geloofwaardig en schrijft er boek over

Het dode lichaam van de vrouw werd in de foetushouding in een vrieskist gevonden.

AALST/EINDHOVEN - Het was een lugubere ontdekking. In een huis aan de Ericalaan in Aalst werd bijna vier jaar geleden in een vrieskist het lichaam van een 66-jarige vrouw gevonden. Ze was vermoord door haar 42-jarige zoon. In een andere vrieskist lagen de twee honden van de vrouw. Peter van Vlerken, oud-journalist van het Eindhovens Dagblad, brengt woensdag een roman uit over de zaak: De Moedermoordenaar.

Het lichaam werd in augustus 2014 ontdekt nadat de vrouw niet opendeed voor een medewerkster van de trombosedienst. De medewerkster van de trombosedienst waarschuwde de huisarts, die vervolgens de politie inschakelde. Zij deden de gruwelijke vondst. De vrouw lag in foetushouding in de vrieskist.

De man zat tijdens de moord minutenlang bovenop zijn moeder. Totdat hij zeker wist dat ze echt niet meer bewoog. Hij had een zak over haar hoofd getrokken, haar met een pan bewusteloos geslagen en gewurgd met een touw. De zoon heeft altijd volgehouden dat hij zijn moeder wilde helpen. Ze zou een doodswens hebben gehad.

‘Geloofwaardige man’

Van Vlerken woonde destijds als verslaggever de zaak bij. Het verhaal intrigeerde hem. “Ik vond het verhaal van de man heel geloofwaardig”, zegt Van Vlerken in radio- en televisieprogramma Brabants Bont. “Uit psychiatrisch onderzoek bleek ook dat hij iemand was die altijd anderen wilde helpen en zichzelf daarbij wegcijferde.”

De schrijver zag in de zaak vele gelijkenissen met het verhaal van Orestes, een Griekse mythologie. Ook Orestes doodde zijn moeder. Hij kreeg de eerste objectieve rechtszaak die ooit in de geschiedenis is gehouden. “Daarvoor heersten de wetten van de bloedwraak”, zegt Van Vlerken. In het boek vermengd hij de twee verhalen.

Wraak van de honden

“Orestes vreesde wraak van de honden. De moedermoordenaar uit Aalst heeft na zijn daad ook de twee honden van zijn moeder om het leven gebracht”, gaat Van Vlerken verder. “Die honden gingen vreselijk tekeer, vermoedelijk omdat die bespeurde dat er iets was gebeurd. De man heeft de dieren verdronken in bad.”





De man uit Aalst kreeg zes jaar cel voor zijn daad. Van Vlerken vermoedt dat de man over een jaar vrij komt. De schrijver is niet van plan om contact te leggen met de moordenaar voor een tweede boek. “Ik wil toch een beetje afstand houden.”