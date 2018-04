Man uit Oss veroordeeld voor doodslag; 12 jaar cel

DEN BOSCH - De man uit Oss die in april vorig jaar een man doodde met een mes en zijn ex-vriendin mishandelde, heeft van de rechter 12 jaar gevangenisstraf gekregen.

De dader heeft al die tijd beweert dat hij niet degene was die gestoken heeft en hield verder zijn mond. Echter waren er ooggetuigen die de man met een mes de brandgang uit zagen komen. Er kan niet precies worden vastgesteld wat er in de brandgang is gebeurd en of de verdachte de tijd had om na te denken over zijn daden.

Daardoor kon de eis van de officier van justitie, een veroordeling voor moord, niet worden toegekend. Uiteindelijk is de man veroordeeld voor doodslag en kreeg 12 jaar cel. Hij was al meerdere malen veroordeeld voor mishandeling, vandaar dat de rechter deze relatief hoge straf voor doodslag gerechtvaardigd vond.

Ruzie met ex liep uit de hand

De man uit Oss kreeg vorig jaar april ruzie met zijn ex-vriendin in haar woning en gebruikte daarbij geweld. Hij greep haar bij de keel, stootte haar hoofd tegen de muur en trok aan haar haren waar hun dochtertje bij was. Een logee van de vrouw hoorde het gebeuren en belde een vriend.

Toen die vriend even later aankwam kreeg hij ook ruzie met de verdachte. In de brandgang naast de woning werd hij vervolgens met een mes door het hart en in de long gestoken. De man overleed ter plaatse.