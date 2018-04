Amercentrale in Geertruidenberg ontruimd na ammoniaklek

GEERTRUIDENBERG - De Amercentrale in Geertruidenberg is woensdagmiddag ontruimd na een ongeluk waarbij ammoniak is vrijgekomen. Iemand ademde de giftige dampen in en moest door de hulpdiensten worden geholpen. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Even na drie uur kwam de melding van de lekkage binnen. Een woordvoerder van de Amercentrale laat weten dat er een ontruimingssignaal is afgegeven waarna alle medewerkers het pand moesten verlaten. Zij verzamelden zich op het terrein achter de centrale.









Luchten

"Het was een klein lek en het is inmiddels dicht. De ammoniak is opgevangen en afgevoerd", aldus de woordvoerder. Rond halfvijf was het gebouw genoeg gelucht en konden de werknemers weer naar binnen.

De brandweer heeft ook nog metingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er geen gevaar voor de omgeving was. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.