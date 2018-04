Jerrycans gevonden in de Dommel, brandweer vist ze uit het water

Jerrycans gedumpt in Dommel

Jerrycans met mogelijk drugsafval gedumpt in Dommel

BOXTEL - In de Dommel bij Boxtel zijn jerrycans gedumpt. Het is nog onduidelijk wat er in de jerrycans zit maar er wordt rekening gehouden met een nieuwe drugsafvaldump.

Het gaat in totaal om zo'n negen stuks. De brandweer is bezig met een boot om ze uit het water te halen.

De jerrycans liggen over enkele tientallen meters verspreidt. Vermoedelijk zijn ze op de kruising met de Kanaaldijk in het water gegooid. Sommigen zijn wat verder afgedreven, tot voorbij de stuw.

Omdat enkele jerrycans bijna leeg waren kan het zijn dat het afval in de Dommel is gelekt. Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de vaten te inspecteren.