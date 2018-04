Drugsafval gedumpt midden in woonwijk in Tilburg, al de elfde vondst in één week

TILBURG - Aan de Dr. Leijdsstraat in Tilburg is woensdagmiddag drugsafval gevonden. Dat meldt de politie. Wanneer de spullen zijn gedumpt is niet bekend. Het is deze week flink raak met dumpingen in Brabant.

Het drugsafval werd midden in een woonwijk gevonden. In totaal gaat het om dertig vaten met enkele honderden liters aan afvalstoffen van amfetamine.

Meer dumpingen

De afgelopen acht dagen werden chemische stoffen achtergelaten in Ulvenhout, Galder, Breda, Tilburg en Goirle. De politie zoekt uit of er een verband is tussen de dumpingen.

