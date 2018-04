Dodelijke aanrijding 77-jarige man in Eindhoven: politie is op zoek naar twee wandelaars

EINDHOVEN - Er is nog steeds onduidelijkheid over de toedracht van de dodelijke aanrijding op de Rielsedijk in Eindhoven donderdagavond. De politie is daarom op zoek naar twee specifieke getuigen, te zien op de foto hierboven.

Een 77-jarige man uit Geldrop werd iets na halfacht op zijn fiets geschept door een personenauto en overleed later in het ziekenhuis. De 22-jarige bestuurder van de auto werd aangehouden. Hij gedroeg zich agressief tegenover agenten en andere mensen die stonden te kijken.

Wie herkent deze voetgangers?

Op camerabeelden zijn twee wandelaars te zien die over de Rielsedijk liepen vlak voor de aanrijding. De betrokken personenauto passeerde hen. De politie komt graag met die twee wandelaars in contact. Wie meer weet over het ongeval of de betreffende wandelaars, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.